Az Inter dobhat mentőövet az Arsenal védőjének

Calafiori Londonba igazolásával Jakub Kiwior létszám felettivé vált az Arsenalnál, az olasz címvédő pedig rögtön ki is szemelte magának a lengyelt.

A Gazzetta dello Sport adta hírül csütörtökön, hogy az Arsenal miután megszerezte a Bologna tehetséges védőjét, máris túladhat annak posztriválisán.

Calafiori kis túlzással a védelem minden pontján bevethető, viszont ha választani lehet, akkor mégis inkább a hátsó alakulat közepén és bal oldalán érzi otthonosabban magát. A szerződtetése ezáltal azt is eredményezheti, hogy az előző szezonban 30 mérkőzésen pályára lépő Jakub Kiwior távozhat.

Az Eb-t is megjárt lengyel bekkért az olasz portál szerint a Serie A címvédője, az Internazionale jelentkezett be. Sőt, olyan hírek is napvilágot láttak, hogy a klub Kiwiort nevezte meg elsőszámú célpontjának.

A lengyel védő elutazott az Arsenallal az amerikai felkészülésre, a Bournemouth elleni edzőmeccsen szűk fél órát játszott. A döntetlennel végződő mérkőzés tizenegyespárbajában magabiztosan értékesítette büntetőjét.

Az Inter nagyjából 30 millió eurót tud rászánni az üzletre, az Ágyúsok viszont kikötötték, hogy csak végleges, vagy opciós egyezség jöhet szóba.