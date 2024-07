Az FSG bordeaux-i szerepvállalása segíthetné Szoboszlaiékat

A hét elején jelentették be, hogy a Liverpoolt is tulajdonló FSG (Fenway Sports Group) tárgyalásban áll a Girondins Bordaeux illetékeseivel. A téma pedig nem más, mint a klub megvásárlása.

A The Athletic számolt be arról, hogy ha és amennyiben összejön a felek közötti megállapodás, akkor az kihatással lehet az FSG koronaékszerének tartott, a Szoboszlai Dominikot is soraiban tudó Liverpool életére is. Méghozzá pozitív módon.

Először is, azzal, hogy EU-tagállamban válna tulajdonossá az FSG, hatalmukban áll EU-s útlevéllel rendelkező, 18 éven aluli játékost igazolniuk, akár azt is szem előtt tartva, hogy felnőtté válásuk pillanatában a Liverpool játékosaivá váljanak. Lévén Nagy-Britannia kilépett az Európai Unióból, erre angol klubnak jelenleg nincs lehetősége – a Vörösök utolsó, 18 éven aluli, EU-s igazolásuk Stefan Bajcetic volt.

Másodsorban, a Bordeaux egyfajta fiókcsapata lehetne a Mersey-partiaknak. Kölcsönadhatnák tehetségeiket, egy amúgy magas szintű bajnokságba vágyó, adminisztratív módon kipottyanó ámde patinás klubba ifjoncaikat. És ami a legfontosabb: a játékpercére is ráhatásuk lenne.

Harmadsorban pedig, a Pool és a francia klub játékosmegfigyelői összedolgozhatnának. Ezzel vélhetően előnyt kialakítva a Pl-riválisokkal szemben, már ami a francia piacot illeti.