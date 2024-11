Az FIA-nak az F1-ben is be kéne vezetnie ezt a forradalmi rendszert?

Az FIA bejelentette, hogy egy "car connectivity" nevű, áttörést jelentő rendszert vezet be a Formula E következő szezonjára. De vajon az F1-nek is alkalmaznia kellene ezt?

Minden FE autó hátsó részére lámpákat szereltek, amelyek sárgán vagy pirosan villognak, amikor egy bizonyos zászlót lengetnek.

A rendszer célja, hogy javítsa a versenyzők reakcióidejét, amennyiben hirtelen lassítani kell egy előttük lévő incidens vagy az időjárási és pályaviszonyok miatt megszakított futam miatt.

Connectivity is at the core of @FIAFormulaE and Season 11 will see the introduction of a new safety feature that aim to enhance reaction times ⚒️ #FIA #FormulaE pic.twitter.com/GGofvUlUdS

— FIA (@fia) November 7, 2024