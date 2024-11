Az FIA bejelentette az F1 versenyigazgatójának váratlan távozását

Az FIA megerősítette, hogy Niels Wittich többé nem szolgál az F1 versenyigazgatójaként.

Wittich 2022 elején vette át a szerepet, Eduardo Freitasszal felváltva látta el a feladatot, miután Michael Masi távozott a hírhedt 2021-es Abu Dhabi Nagydíj után.

A 2022-es szezon utolsó harmadában Wittich átvette a sportág egyedüli versenyigazgatói szerepét.

Marques legutóbb a Forma-2 és Forma-3 versenyigazgatójaként dolgozott.

„Az FIA megerősíti, hogy Niels Wittich lemondott F1 versenyigazgatói pozíciójáról, hogy új lehetőségeket keressen. Niels a versenyigazgatói feladatait szakértelemmel és elkötelezettséggel látta el” – áll az FIA közleményében.

„Köszönjük az elkötelezettségét, és a legjobbakat kívánjuk neki a jövőben. A Las Vegas-i Nagydíjtól Rui Marques veszi át a versenyigazgatói szerepet. Rui nagy tapasztalattal rendelkezik, hiszen korábban pályabíróként, műszaki ellenőrként, nemzeti és nemzetközi sportfelügyelőként, helyettes versenyigazgatóként, valamint különböző bajnokságok versenyigazgatójaként is tevékenykedett. Legutóbb a Forma-2 és Forma-3 versenyigazgatói pozícióját töltötte be.”

Formula 1 race director Niels Wittich has stepped down from his role with immediate effect, to „pursue new opportunities” 🚨 pic.twitter.com/RyjB9friH9

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) November 12, 2024