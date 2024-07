Az FC Barcelona nem akármilyen videóval mutatta be a szezon mezét

A katalán gárda idén ünnepli 1899-es alapításának 125. évfordulóját és ehhez méltón egy parádés videóval mutatták be a szezon új szerelését.

A kisfilm Ronaldinhóval indít és közel két percben egy kisebb utazás szemtanúi lehetnek a nézők, történelmi és sporttörténeti szempontból is. Miközben az FC Barcelona egykori és jelenlegi sztárjai is feltűnnek benne.

A készletet 114,99 eurós áron árulják majd, hogyha valaki szeretné, hogy egy név szerepel a hátoldalán, akkor 184,99 eurót kell kifizetnie érte.

#FCBarcelona have released their kit for their 125th anniversary, with a video paying homage to their roots and history. pic.twitter.com/DJdX7WCqey

— Football España (@footballespana_) July 18, 2024