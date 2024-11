Az F1 nagyszabású változtatásra készül a versenynaptárral kapcsolatban

Az F1 vezére, Stefano Domenicali megerősítette, hogy hamarosan be fogják jelenteni a nagyszabású változást a Forma-1-es versenynaptárban.

Az F1 figyelemre méltó fejlődése, mióta a Liberty Media átvette a tulajdonjogot 2017-ben, új országokat vonzott, amelyek csatlakozni szeretnének a sportághoz.

Madrid 2026-ban csatlakozik a versenysorozathoz. Továbbá várhatóan Dél-Koreába is visszatérnek egy új versenypályára, emellett Dél-Afrika, Argentína és Kolumbia is ajánlatot tett.

Mivel a kereslet ilyen magas, az F1 nem tud minden kérésnek eleget tenni. Ez pedig egy olyan felismeréshez vezetett, hogy bizonyos versenyeket felváltva kellene szerepeltetni a naptárban.

Nemrégiben felvetették, hogy a Holland Nagydíjat kétévente rendeznék meg, hogy csökkentsék a költségeket, és biztosítsák, hogy pénzügyileg életképes maradjon, tekintettel arra, hogy az F1 ma már magas rendezési díjat kér. A Belga Nagydíj is ezen kategóriába esik.

A jövőt illetően, egy Liberty Media befektetői hívás során Domenicali elmondta: „2026-tól kezdődően nagyon, nagyon hamar be fogunk jelenteni valamit, ami a középtávú lehetőséget illeti, hogy rotáljunk néhány európai nagydíjat, és néhány más új lehetőség is érkezik majd később. Ezt majd idővel tisztázzuk.

„Igaz, hogy nagy a kereslet az új helyszínek iránt, amelyek csatlakozni szeretnének. A választásunk mindig az lesz, hogy egyensúlyba hozzuk a gazdasági hasznot, amit a rendszer számára elérhetünk, és azt is, hogy kiaknázzuk azokat a piacokat, ahol láthatjuk a potenciált, hogy tovább növeljük az üzletünket.”

„Ezt mi kezeljük, és hála Istennek, ma már egy minőségi problémát kell kezelnünk, ami pár évvel ezelőtt még nem volt így.”

