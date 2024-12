Az F1 megerősítette: Zandvoort biztosan kikerül a naptárból

Az F1 megerősítette, hogy egyéves hosszabbítást kötött a Holland Nagydíjjal 2026-ig – ezt követően az esemény kikerül a versenynaptárból.

Robert van Overdijk, a Zandvoorti pálya igazgatója szerdán a holland médiának jelentette be, hogy a futam két év múlva távozik az F1 programjából.

Az F1 most hivatalosan is megerősítette a döntést. A Holland Nagydíj rendkívül népszerű eseménnyé vált az országban, amit nagyrészt Max Verstappen növekvő népszerűsége tett lehetővé, hiszen Zandvoort rendre teltházas közönséget vonzott.

A pálya 2026-ban tartja utolsó versenyét az új technikai szabályok bevezetésével, de 2027-től már nem szerepel a programban.

„Rendkívül hálás vagyok a Holland Nagydíj csapatának az elmúlt években végzett munkájukért” – mondta Stefano Domenicali, az F1 vezérigazgatója.

„Magasra tették a lécet az európai nagydíjak terén, mind az esemény látványosságában, mind a szórakoztatásban. Támogatták a fiatal tehetségek fejlődését az F2, F3 és az F1 Akadémia sorozat rendezésével, valamint úttörő fenntartható megoldásokkal inspirálták a világ más eseményeit, miközben 2030-ra a Net Zero cél felé tartunk.

„Minden érintett fél pozitív együttműködéssel dolgozott azon, hogy megoldást találjon a verseny meghosszabbítására, beleértve a rotációs vagy évenkénti megrendezés lehetőségét is. Tiszteletben tartjuk a szervezők döntését, hogy 2026-ban befejezik a futam kivételes sorozatát.

„Szeretném megköszönni a Holland Nagydíj csapatának és Zandvoort önkormányzatának a fantasztikus partnerséget a Forma-1-gyel.”

Verstappen az első három zandvoorti futamon diadalmaskodott a visszatérés óta, míg Lando Norris nyerte az idei eseményt.

Van Overdijk pályaigazgató elárulta, hogy a Holland Nagydíj 2026-os utolsó kiadása sprintformátumban kerül megrendezésre.

„Látogatóink, pilótáink és csapataink elismerése példa nélküli volt, és rendkívül büszkék vagyunk erre” – mondta.

„Bár a mai bejelentés egy monumentális korszak végét jelzi. Biztosak vagyunk abban, hogy a rajongók sok izgalomra számíthatnak a 2025-ös és 2026-os Holland Nagydíjon, beleértve a 2026-os sprintet is.

„Privát tulajdonú és működtetésű vállalkozás vagyunk, és egyensúlyba kell hoznunk az esemény folytatásával járó lehetőségeket más kockázatokkal és felelősségekkel. Úgy döntöttünk, hogy csúcson hagyjuk abba, és még két fantasztikus Holland Nagydíjjal búcsúzunk 2025-ben és 2026-ban.”

