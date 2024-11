Az F1 megerősítette, hogy érkezik egy 11. csapat a mezőnybe

Az F1 megerősítette, hogy szándékában áll egy 11. csapat hozzáadása, a jelenlegi tervek szerint az új istálló 2026-ban debütálna.

Ha az F1 jóváhagyja a belépést a világ egyik legnagyobb autóipari vállalata, a General Motors (GM) vezeti majd.

Ezáltal a Cadillac márka csatlakozna a rajtrácshoz, mint a második amerikai licenszű csapat.

Az FIA tavaly év elején indított egy folyamatot új F1-csapatok jelentkezésére, amelynek során a korábbi F1-pilóta, Michael Andretti által benyújtott pályázatot az irányító testület jóváhagyta.

Az F1 kereskedelmi jogainak birtokosai azonban elutasították Andretti pályázatát, miközben nyitva hagyták az ajtót 2028-ra, amikor a General Motors is csatlakozik majd mint erőforrás-gyártó.

A visszaesés ellenére Andretti tovább dolgozott a terveken: elkezdte saját F1-es autójának fejlesztését, és egy gyárat nyitott Silverstone-ban.

Egy nemrégiben bekövetkezett szervezeti változás azonban azt eredményezte, hogy Michael Andretti visszalépett az Andretti Global tulajdonosi szerepéből, és Dan Towriss vette át a vezetést.

A múlt hétvégi Las Vegas-i Nagydíj előtt a Formula.hu és a RacingNews365 számolt be a hírről. Méghozzá arról, hogy a GM közel áll ahhoz, hogy hivatalosan is megerősítsék 11. csapatként való belépését.

Az F1 nyilatkozatot adott ki a 2026-os szezonra vonatkozó szándékáról, amikor új technikai szabályok lépnek életbe.

Az eredeti időkeret, amely szerint a GM erőforrás-szállítóként csatlakozik az F1-hez, még kidolgozás alatt áll. Így a csapat várhatóan ügyfélcsapatként lép be a rajtrácsra.

A GM belépése lenne az első alkalom 10 év után, hogy az F1 mezőnyében 20-nál több autó szerepelne.

