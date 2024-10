Az F1 jelentős változtatást eszközöl a pontozási rendszerben 2025-től

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Világ Motorsport Tanácsának ülését követően az F1 úgy döntött, hogy a 2025-ös szezontól kezdve eltörlik a leggyorsabb körért járó bónuszpontot.

Ez a döntés azt követően született, hogy az idei szezon során tárgyalások folytak a pontozási rendszer átalakításáról, amely alapján a pilótákat az 1-12. helyezésekért díjazták volna pontokkal, a jelenlegi top 10 helyett. Végül elvetették ezt az elképzelést, így marad a 2010-ben bevezetett 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1-es pontozási rendszer.

Ezen kívül az FIA átszervezte a sport, technikai és pénzügyi szabályokat, leegyszerűsítve azokat a 2026-os átalakítás előtt.

A szabályozás átszervezése régóta szükséges lépés volt, amelynek keretében a szabályokat tematikus szakaszokra bontva rendezték át a világosság és következetesség érdekében. A sport szabályzatok a B szakaszban találhatók, a versenyszabályok a C szakaszba kerültek, míg a költségvetési korlátot lefedő pénzügyi szabályok a D szakaszba tartoznak. Várhatóan a következő hónapokban további elemeket is jóváhagyásra terjesztenek elő a Világ Motorsport Tanácsnak.

A következő WMSC-ülést december 11-én tartják, az F1 szezonzáró Abu Dhabi Nagydíja után.

