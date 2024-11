Az F1 egy egyedülálló és történelmi show-műsorral nyitja meg a 75. szezont

Az F1 egy egyedülálló és történelmi autóbemutató show műsort ismertetett a 2025-ös szezon elejére.

Korábban mind a 10 F1-es csapat kiválasztotta saját bemutató dátumát az új autók leleplezésére, amit vagy a gyárukban, egy kiválasztott helyszínen, vagy online közvetítésen keresztül tartottak meg.

A jövő évi szezonra azonban az F1 egy látványos show-műsort rendez február 18-án a The O2 Arénában, ahol mind a 10 csapat és 20 versenyző együtt mutatja be az új autókat. Az esemény 20:00 és 22:00 óra között zajlik majd.

The biggest F1 launch event… EVER! 🙌 ​

18.02.2025 – Kick off our 75th season with F1 75 LIVE at The O2​!​

Tickets on sale THIS Friday 15 November.

