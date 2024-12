Az Év Afrikai Labdarúgója 2024: Megvan az öt döntős

Az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) nyilvánosságra hozta a 2024-es Év Afrikai Labdarúgója-díj öt döntősének listáját.

Az Év Játékosa-díj jelöltjei között Simon Adingra (Brighton), Serhou Guirassy (Dortmund), Achraf Hakimi (PSG), Ademola Lookman (Atalanta) és Ronwen Williams (Dél-Afrika) neve szerepel.

CAF decides to go into the final round of the CAF Men’s Player of the Year with the ̶T̶o̶p̶ ̶3̶ Top 5. 🌟

RERUN !!!

Winner to be announced on Monday December 16, 2024#CAFAwards2024 pic.twitter.com/d3Rn6WBBR9

