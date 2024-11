„Az emberiség nem érdemli meg őt”

N'Golo Kante ezúttal egy szaúdi Prio League-derbin bizonyította, hogy talán minden idők legszerényebb világsztárja.

Számos alkalommal került már reflektorfénybe N’Golo Kanté azért, mert sokkalta szerényebb személyiség, mint a legtöbb labdarúgótársa. A franciák világbajnoka ez alkalommal a „Jeddah-derbi” során, az Al-Ittihad – Al-Ahli rangadón bizonyította, hogy mindenféle sztárallűrtől mentes.

Történt, hogy 1-0-s Al-Ittihad előnynél a szurkolók számtalan műanyag zsákot és sálat dobáltak a pályára. A játéktér alkalmatlansága miatt le is állt a mérkőzés, amit sokan pihenésre használtak fel. De nem Kante. A korábbi Chelsea-játékos azonnal elkezdett „takarítani” összeszedegtve a pályán lévő szemetet, s aztán az oldalvonal mellé cipelve azt.

A franciához a korábbi Liverpool-ász, Fabinho, és még néhány másik Al-Ittihados csapattárs is csatlakozott a „Szedd magad!” rögtönzött akcióhoz. Íme, a felvételek, Ben Jacobs X-fiókját segítségül hívva.

Typical N’Golo Kante…

Al-Ittihad fans threw hundreds of yellow and black flags on the field.

All the players took a drinks break. But Kante stayed on the field to clean up! 🧹 pic.twitter.com/ckvIXvdnH0

— Ben Jacobs (@JacobsBen) October 31, 2024