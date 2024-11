46 millió forintnak megfelelő dollárra büntették a bírót szidalmazó amerikait

A US Open idei elődöntősét, Frances Tiafoe-t összesen 120 ezer dollárra bírságolták – eltiltást azonban nem kapott – amiért többször is káromkodott egy székbíróval a múlt havi sanghaji Mastersen történt veresége után.

Az ATP az olaszországi szezonvégi világbajnokságon közölte, hogy büntetőbizottsága 60 ezer dolláros bírságot szabott ki Tiafoe-ra súlyos viselkedés miatt, a helyszínen kiszabható maximális, 60 ezer dolláros büntetés mellett, amelyet verbális sértés miatt kapott.

A világranglistán 18. helyezett, 26 éves marylandi Tiafoe-t akár el is tilthatták volna. Azonban a versenysorozat közleménye és döntése szerint nem zárják ki a versenyekből.

A sanghaji harmadik fordulóban Tiafoe egy perces kirohanást intézett a 61. helyezett Roman Safiullintól elszenvedett 5-7, 7-5, 7-6 (5) arányú veresége után, körülbelül 10 káromkodást intézve Jimmy Pinoargote bíró irányába.

Később Tiafoe a közösségi médiában bocsánatot kért, és „elfogadhatatlan viselkedésnek” nevezte reakcióját, azt írva: „Ez nem én vagyok, és nem így akarok emberekkel bánni. A pillanat hevében hagytam, hogy a frusztrációm eluralkodjon rajtam, és rendkívül csalódott vagyok, ahogyan kezeltem a helyzetet.”

Frances Tiafoe got fined $120k for his outburst towards the umpire in Shanghai pic.twitter.com/M8CfG2fWkN

— Tennis Masterr (@tennismasterr) November 14, 2024