„Az első 85 perc tetszett, a vége viszont bosszantó”

A Ferencváros vezetőedzője nagy többségében elégedett volt az Alkmaar ellen látottakkal, ám a záró 10 perc egyáltalán nem tetszett Keane-nek.

Mint arról mi is beszámoltunk, a Ferencváros 4-3 arányú győzelmet aratott az AZ Alkmaar elleni Európa-liga összecsapáson, és továbbjutott.

A párharcot követően a csapat vezetőedzője, a Fradi kispadján első hazai nemzetközi mérkőzését dirigáló Robbie Keane nyilatkozott.

„Az utolsó öt percben azt mondtam a játékosoknak, hogy eddig jók voltunk. Ők azonban idegesek lettek a bekapott góloktól, de ez teljesen normális”

Nyilván az utolsó 10 perc bosszantó és nem tetszett, de az előtte lévő 85 percet is néznem kell. Az már jobb volt, és összességében nem a negatívumra szeretnék koncentrálni.

„Örültem és elégedett voltam, az első tíz percben jó volt az ellenfél, birtokolták a labdát, tudtuk, hogy így kezdenek majd, de mi türelmesek voltunk és a legtöbbet kihoztuk a helyzeteinkből. Mindig törekednünk kell a gólszerzésre, ezt mondtam már a felkészülés során, a középpályánk nagyszerűen teljesített, Tóth Alex is remek teljesítményt nyújtott. Traorét le kellett cserélnünk, mert kapott egy rúgást, óvatosnak kell lennünk, mert folyamatosan jönnek a mérkőzések. Nagyon okosan kell játszanunk, főleg Európában. Taktikailag is szeretnénk variálni, bővíteni a repertoárt, nagyon örültem, hogy mindez már ezen a mérkőzésen is sikerült. Azt szeretném, hogy a hátralévő mérkőzéseken úgy játszunk, mint most tettük 85 percen át!”

Arra a kérdésre, hogy a Roma, vagy a Plzen csapatát szeretné-e ellenfélként a következő körben, tömör választ adott Keane.

„Teljesen mindegy!”

Érdekesség lehet, hogy két, az első, kezdőként letudott EL-meccsét jegyző Fradi-játékos, nevezetesen Tóth Alex és Varga Ádám sokkal határozottabb elképzelésekkel állt elő. Már ami a sorsolást illeti.

„Jöjjön a Roma, állunk elébe.”

A rivális kilétének felfedésére nem kell sokat várni, lévén pénteken 13.00-kor kezdődik a sorsolás.