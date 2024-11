Az előzetes erősorrend alapján az elődöntőre is esélyes lehet a női válogatott az kézi Eb-n

Ez lesz az első női Európa-bajnokság, amelyen 24 csapat vesz részt.

A magyar női kézilabda-válogatott az ötödik helyre került a november 28-án kezdődő, részben hazai rendezésű Európa-bajnokság erősorrendjében. Az európai szövetség honlapján megjelent rangsort a nemzeti csapatok elmúlt hónapokban mutatott teljesítménye és eredményei alapján állították össze a szakírók.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese idén Debrecenben játszik a csoportkörben és továbbjutás esetén a középdöntőben is. Formája javuló tendenciát mutat, hiszen áprilisban kijutott a párizsi olimpiára, ahol hatodik lett. A magyaroké volt az ötkarikás mezőny egyik legfiatalabb csapata, de ez a generáció egyre tapasztaltabb lesz. A szerzők szerint a hazai környezet a hangulatra és a sikeréhségre is jó hatással lehet.

