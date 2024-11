Az elmaradt, de újra kezdett teniszkarrier: hogyan terelte Maradona nagylelkűsége új útra Diego Forlánt

Egy montevideói teniszpálya különös története: itt kezdődött minden, és most ide tért vissza Uruguay egyik legnagyobb sportlegendája. Diego Forlán, aki a futballpályán világsztárrá vált. Most új szerepben mutatkozott be.

Két sport, egy szenvedély

A montevideói Carrasco Lawn Tennis Club különleges jelentőséggel bír Diego Forlán számára. Gyermekként itt ismerkedett meg a tenisszel, és itt játszott emlékezetes párost 1993-ban Diego Maradonával. Ez a találkozás sorsdöntőnek bizonyult: Maradona később kulcsszerepet játszott abban, hogy a tehetséges teniszező végül a labdarúgás mellett döntött. A döntés történelminek bizonyult: Forlán nemcsak klubszinten lett sztár, hanem a 2010-es világbajnokságon a torna legjobb játékosa és társgólkirálya is lett.

A futballzseni születése

Diego Martín Forlán Corazzo 1979. május 19-én született Montevideóban, és hamar Uruguay egyik legnagyobb sportikonjává vált. Pályafutása során kétszeres spanyol gólkirály és európai aranycipős lett (2005, 2009), az Atlético Madriddal pedig 2010-ben Európa-liga győzelmet ünnepelhetett. A 2010-es labdarúgó-világbajnokságon az Aranylabdát is megkapta, amit szerényen csapattársainak ajánlott, bizonyítva, hogy igazi csapatember.

Az út a csúcsra

Profi karrierje 2002 januárjában indult, amikor az argentin Independientéből a Manchester Unitedhoz szerződött 6,9 millió fontért. Bár az angol évek nem hozták meg a várt sikereket, 2004-ben a Villarrealhoz igazolva új fejezet kezdődött életében. Már az első szezonjában gólkirály lett, jól időzített helyezkedése és fantasztikus bal lába meghozta számára az elismerést.

2007-ben az Atlético Madrid következett, ahol több lett mint egyszerű gólvágó. Igazi csapatkapitánnyá vált. Négy év alatt 197 mérkőzésen 96 gólt szerzett, köztük az Európa-liga döntőjében két sorsdöntő találatot a Fulham ellen. Teljesítményével beírta magát a klub történelemkönyvébe.

