„Ájulásig képes vagyok edzeni”

Kós Hubert világ- és Európa-bajnok úszó mindenképpen jobbat szeretne elérni a tavalyi, fukuokai teljesítményénél. Akkor világbajnok lett. Ha a tervei valóra válnak, akkor az egyik legbiztosabb magyar éremesélyes lehet az idei olimpián.

A 21 éves magyar úszó szerint ő inkább abba a kategóriába tartozik, aki magában tartja a céljait, korábban ugyanis előfordult, hogy elárulta azokat, de mégsem a tervei szerint sikerültek.

„Fukuokában az aranyérem mellett volt egy döntőm 100 háton és egy egészen jó váltós úszásom a 4×100-as gyorsváltóban. Most ezeket a számokat is úszom majd az olimpián.” – nyilatkozta az MTI-nek.

Semmiképpen nem akarom elkiabálni, hogy mit szeretnék, de azt azért lehet tudni, hogy nyilván nem akarok rosszabbul teljesíteni, mint egy tavalyi versenyen.”

A BVSC világ- és Európa-bajnok sportolója azt is kifejtette, hogy ezzel együtt akár három olimpián is rajtkőre állhat, így nem ez lesz az egyetlen esélye, hogy elérje céljait. Az utóbbi két évben az Egyesült Államokban készülő Kós nem sokat gondolkodott, amikor lehetősége nyílt Bob Bowmannel együtt dolgozni, azt viszont sose hitte volna, hogy 200 háton képes lehet ilyen eredményre is, amelyet egyértelműen az egyik legsikeresebb olimpiai edzőnek köszönhet.

„Edzésen ahhoz vagyok hozzászokva, hogy én vagyok a legjobb és bőven megverem a többieket, de Léon Marchandban jött egy olyan edzőpartnerem, akit egyszerűen nem is tudok megverni, van olyan feladat, amiben esélyem sincs, sőt van amikor háton is eljön és tud velem versenyezni” – mondta, majd hozzátette: sokkal könnyebb volt elengednie a 200 vegyest úgy, hogy tudja, mit csinál edzésen Marchand.

Kós azt is felidézte, hogy Bowman első tréningjei nagyon megviselték és azon is elgondolkodott, hogy hazamegy, de idővel hozzászokott az erős edzésekhez és az intenzív terheléshez, fél év alatt pedig elfogadta, illetve megszokta ezt az új rendszert.

„Az önbizalmam megnőtt, ez pedig nagyon fontos volt számomra tavaly a vb-n, hogy ne félve menjek oda, hanem úgy, hogy hozzájuk tartozom és meg tudom őket verni, mert olyan edzésmunkát végzek, amit ők, csak jobban” – hangsúlyozta, majd kiemelte, hogy sokkal intenzívebb, de rövidebb edzéseket végez, ehhez pedig olyan edzőpartnereket kapott, akikkel folyamatosan versenyezni tud. Kós szerint Tokióban nagyon görcsösen meg akarta mutatni, mire képes, ezt viszont már tudja kezelni és egyáltalán nem izgul a versenyeken.

Hajlamos vagyok annyira kiadni magamból a maximumot, hogy vagy elájulok – jó azért nehezen ájulok el, de – egy hányás azért belefér egy edzés vagy versenyszám után”

– jegyezte meg, és azt is elmondta, hogy bár a belgrádi Európa-bajnokságon nem indult 200 háton, de idén a magaslati edzőtábort követően jobb eredményt ért el ezen a távon, mint tavaly.

Bowmannel való kapcsolatáról pedig elárulta, hogy az olimpián szabadabban kommunikálhat majd edzőjével, mivel a tréner már a francia válogatottal mozog, és szabadon foglalkozhat más nemzetből származó tanítványaival. Ugyanakkor arra képzi úszóit, hogy ha ő nincs is jelen, akkor is tudják, mit kell csinálni, hogyan kell bemelegíteni és felépíteniük a versenyt.

„Mindenkinek papíron osztja ki az edzéstervet és az alján mindig szerepel egy motivációs mondás, az alatt pedig hashtagek vannak, ezek pedig: a #doyourwork és a #paris2024 voltak ebben az évben, tavaly pedig Fukuoka volt” – árulta el Kós, majd hozzátette, edzéseken is lemodellezik, hogy milyen lesz Párizsban úszni.

Kósnak a 200 hát lesz a fő száma, de 100 háton és pillangón, valamint várhatóan a 4×100-as gyorsváltóban is rajthoz áll majd a Paris La Défense Arénában, ahol július 27. és augusztus 4. között rendezik a medencés úszóversenyeket.