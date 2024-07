Az Eb-nyolcaddöntők 5 legjobb produkciója!

Túl vagyunk az Eb nyolcaddöntős szakaszán, amelyek számos kiemelkedő egyéni teljesítményt is hoztak - jöjjön ezek közül az 5 legjobb!

Vargas szerepe kulcsfontosságú volt Svájc 2-0-s, Olaszország elleni diadal alkalmával, ahol a vezető gólt jegyző Remo Feulert ő szolgálta ki, egy okos gólpasszal. Nem mellesleg ő rúgta a második svájci gólt, mindössze 27 másodperccel a második félidő útnak indulását követően. A hosszúba lőtt labdája jelentette az Eb-címvédő tuti kiesését.

And what a nice team goal it was by Switzerland too, finished off by Remo Freuler. #SUIITA #Euro2024 pic.twitter.com/n5lUspeXQA

Williams az egész tornán megállíthatatlan a spanyol balszélen. Erős, technikás és villámgyors, amely repertoár minden alkotóelemét bemutatta Georgia legyőzésekor is. Ha ez nem volna elegendő, Rodri egyenlítő találatánál ő adta az asszisztot, aztán a második félidő spanyol hengeréhez még egy bődületesen nagy szólógóllal is hozzájárult.

Összegzésként: gól-gólpassz, négy kulcsátadás, és makulátlan, 46/46-os passzmutató került Nico statisztikai lapjára.

1 – Nico Williams is the only player on record at the UEFA European Championship (since 1980) to score a goal, assist a goal, and complete 100% of his passes (46/46) in a game he started. Immaculate. #EURO2024 pic.twitter.com/XXXMuNWdm3

Diogo Costa 115 percen át unatkozott a Portugália – Szlovénia nyolcaddöntőn, hogy aztán a záró pillanatokban mutatott teljesítménye nemzeti hőssé tegye őt.

Előbb hárította Benjamin Sesko ziccerét egy-az-egyben, még a hosszabbítás lefújása előtt pár perccel. A büntetőpárbajban pedig sosem látott hatékonysággal ténykedett. mindhárom, kapujába tartó tizenegyes kísérletet védeni tudta, amivel az első kapusa lett az Eb-történelemnek, aki 3 védett büntetőt tudott felmutatni egy tizipárbajban. A jutalom pedig? a Franciaország elleni negyeddöntős szereplés, ahol várhatóan több dolga lesz, már a rendes játékidőben is.

Incredibly, Diogo Costa made more saves in the penalty shootout (3) than he did in the 120 minutes before it (2). #Euro2024 pic.twitter.com/3N3Cic8KeA

Gakpo már három találatnál jár a tornán, bizonyítva klasszisát mérkőzésről-mérkőzésre. Nem volt ez másként a románokkal szembeni nyolcaddöntőn sem, ahol nem csupán övé volt a vezető találat, de a mindent lezáró második holland gólt megelőző cselsorozata és gólpassza -Donell Malen volt a befejező – sokáig emlékezetes marad.

Gakpo volt a meccs embere – övé volt a legtöbb lövés, a legtöbb kaput eltaláló lövés, és az ellenfél tizenhatosán belüli legtöbb labdaérintés is. Új klubedzője, Arne Slot pedig dörzsölheti a tenyerét.

50% – Cody Gakpo scored six of his 12 goals for @OnsOranje at the EUROs or World Cup (50%); among all players with 7+ goals for the Netherlands, only Johnny Rep scored a higher share of those at major tournaments (67% – 8/12). Magician. #EURO2024 pic.twitter.com/0p9ZGK21uk

Ha a két gólt szerző Demiral kapcsán azt írjuk, főszerepe volt a törökök Ausztria fölött aratott diadalában, nem mondunk semmit. 57 másodperc után egy kavarodásból a léc alá bombázott, megadva a mérkőzés alaphangját, majd egy szöglet után a kapuba stukolva 2 gólos előnyhöz juttatta hazája nemzeti csapatát.

Ne feledjük, hogy hátul is pazarul teljesített: 17 tisztázása volt, 6 fejpárbajt nyert meg, valamint 4 lövést is blokkolt. Kijelenthető, hogy az egész Eb egyik legpazarabb egyéni teljesítménye fűződik a derék Merih nevéhez.

After Demiral’s goal tonight, four of the six fastest goals in European Championship history have come at Euro 2024.

Here, we list all of the competition’s early goals ⬇️https://t.co/1yV0v2Be3s

— Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 2, 2024