Az Eb-nyolcaddöntő rámutatott, miben kell még előre lépnie Lamine Yamalnak

Lamine Yamal az egyik legfőbb szenzációja az idei Európa-bajnokságnak, s mégis, bőven van lehetősége a fejlődésre a még mindig csak 16 éves játékosnak.

A tinédzser az amúgy is remek spanyol válogatott jobb oldalán ficánkol, két gólpasszt is kiosztott, ugyanakkor minden szakember szerint ez az Eb is rámutat arra, hogy kell még fejlődnie. Merthogy gólja még mindig nincs, és a Georgia ellen elpuskázott 3 ajtó-ablak ziccer után ország-világ azon morfondírozott, vajon mindig ilyen bőkezűen szórja el a lehetőségeit?

Ha a Barcelonában és a válogatottban mutatott statisztikáira gondolunk, akkor igen: 61 mérkőzésen 7 gólig ért a 2023-24-es idényben, no meg az Európa-bajnokságon. És bár a 8.4-es xG mellé ez a 7 találat talán nem tűnik gyengének első blikkre, a szakemberek inkább az xG-fölött teljesítőket mondják jó befejezőknek.

Csak összehasonlításként, a Yamal előtti legnagyobb tiniász Barcelonában Ansu Fati volt, aki a sajnálatos sérülése előtt káprázatos mutatókkal rukkolt elő. Első három barcelonai idényében – 2019 és 2022 között – 18 gólt lőtt a katalán klub színeiben, mindösszesen 9.1-es xG-mutató mellett, ami jelzi, mennyire éles tudott lenni a kapu előtt.

A plafon Yamal számára magasabbnak tűnik, mint ahova Ansu Fati jutott, de annak eléréséhez muszáj lesz javulnia a kapu előtti szituációkban. Persze, lévén 16 éves, ezen fejlődésre bőven van még ideje.