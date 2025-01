Az Aston Villa miatt 10 milliós bevételtől eshet el a Barca

Sokáig úgy tűnt, az Aston Villa lehet az egyik „megsegítője” a Barcelonának a téli átigazolási időszakban. A helyzet azonban változni látszik.

Ahhoz, hogy a Barcelona még ezen a télen új játékost tudjon igazolni, sürgős bevételi forrásokat kell találnia. Az egyik lehetséges megoldást jelentené Óscar Mingueza eladása. A jelenleg a Celta Vigóban játszó 25 éves hátvéd iránt komoly érdeklődést mutatott az angol Aston Villa, és sokáig valószínűnek tűnt, hogy a Premier League-be szerződik. Azonban ez a lehetőség mostanra úgy hírlik, meghiúsult.

Aston Villa’s negotiations to sign Óscar Mingueza have broken down. Barcelona have reserved 50% from a future sale.

