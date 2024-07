Az Aston Villa elhappolta „a nagyok” elől a közönségkedvencet

Sokak meglepetésére a birminghami együttesben folytatja az Everton fiatalja.

David Ornstein értesülése szerint az Aston Villa mindenben megállapodott a liverpooli együttessel Amadou Onana szerződtetéséről.

🚨 EXCLUSIVE: Aston Villa in process of finalising agreement with Everton to sign Amadou Onana. Deal worth ~£50m & personal terms in place on long-term contract. 22yo #EFC midfielder targeted by Unai Emery + keen to play for Spaniard & #AVFC @TheAthleticFC https://t.co/FsES59q1L2

Nagyjából 60 millió euró körüli összegért vált klubot a 22 éves belga középpályás, aki öt évre kötelezi el magát a Villa Parkba.

Unai Emery szerint Onana leigazolása kulcsfontosságú a BL-ben induló csapat jövőjére nézve, és a játékos is nagyon lelkes, hogy a spanyol tréner keze alatt fejlődhet.

Onana még 2022-ben érkezett az LOSC Lille csapatától az Evertonhoz. Alapembere lett a liverpooli kékeknek, 72 mérkőzésen lépett pályára a Toffees mezében. Az előző szezonban 37 meccsen lépett pályára.

Topklubok garmadája állt sorba a fiatal középpályásért, végül mégis az Aston Villa lett a befutó. Az Everton szurkolóknak nincs oka szomorkodni. Az Onanaért befolyt összeg mellett plusz 20%-ot kap majd a klub, amennyiben a birminghami együttes túladna a belgán a jövőben.

🚨🟣🔵 Amadou Onana to Aston Villa, here we go! Deal done for £50m fee and sell-on clause also included.

Formal proposal accepted, five year deal for Onana at Villa valid until June 2029.

Medical being booked then deal set to be signed next week. pic.twitter.com/EMrpkYw7KC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2024