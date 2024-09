Az Aston Martin egyértelművé tette álláspontját Verstappennel kapcsolatban

Az Aston Martin csapatfőnöke, Mike Krack szerint „az ajtó mindig nyitva áll” Max Verstappen előtt, hogy Adrian Newey szerződtetése után csatlakozzon a silverstone-i csapathoz.

Newey-t az Azerbajdzsáni Nagydíj előtt mutatták be a silverstone-i székhelyű csapat vezető technikai partnereként. 2025. április 1-jén kezdi meg a munkát, miután tavasszal lemondott a Red Bull technikai főnöki posztjáról.

A Newey által tervezett Honda-motoros autó volt Verstappen sikereinek alapköve az F1-ben. Három világbajnoki címét és eddigi 61 futamgyőzelméből 56-ot azóta szerzett, hogy a Honda 2019-ben csatlakozott a Red Bullhoz.

Fotó: Tóth Zsombor/Sport365

Bár 2028-ig szóló szerződése van, Verstappen hosszú távú jövője a Red Bullnál továbbra is kétséges.

„Az ajtó Max Verstappen számára mindig nyitva áll, mindenre” – mondta Krack a médiának, többek között a RacingNews365-nek.

„Ha sikerül kinevezni Adrian Newey-t, az mindenekelőtt azt bizonyítja, hogy a projekt hiteles, hogy Lawrence egész víziója nem csak szavak, hanem valódi tettek, amelyekben csapatként bízhatunk. Ez nem egy esélytelen csapat, mint a múltban, ez egy olyan csapat, amelynek magabiztosnak kell lennie, hogy meg tudja csinálni, de emellett most már teljesen más megközelítésben van a partnerekkel és a vezetőkkel” – folytatta.

„[Newey szerződtetése] sok ajtót nyit meg a jövőre nézve” – jelentette ki az Aston Martin csapatfőnöke.

🇦🇿🗣️ | Max on Mike Krack’s ‘door always open’ comment recruiting him to Aston Martin

„I have other worries at the moment that I’m paying a lot of attention to and I’m working on, so that is something maybe for the future that I think about. Not now.”

[https://t.co/mRhGnOEjoG]… pic.twitter.com/3GNW9GE2Tu

— RBR News 🇳🇱🇲🇽 (@redbulletin) September 12, 2024