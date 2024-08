Az AS Roma újra Spanyolországból igazolna

Egy hete Artem Dovbykot szerezte meg a Giona együttesétől az AS Roma. A hírek szerint a Farkasok újra a spanyol élvonalból igazolnának.

35 millió eurót fizetett az AS Roma gárdája a Girona csapatának azért, hogy az ukrán támad, Artem Dovbyk az olasz fővárosba szerződjön. Most pedig Sevilla felé kacsingat a Farkasok vezetősége, méghozzá az olimpiai döntőre készülő Loic Bade megszerzésének reményében.

AS Roma showing interest in Loïc Badé, Sevilla.

💰 The Spanish team has no intention of selling it, but will listen to offers of over €20M.

ℹ️ @DiMarzio • ✍🏻 pic.twitter.com/CwAhzoN92Q

— Laliga Fans Kerala (@LaLigaKerala) August 7, 2024