Az Arsenal-legenda fejthette meg a Real problémáját

A Bajnokok Ligája közvetítésein jó ideje a CBS-nél szakértőként dolgozó Thierry Henry érdekes észrevétellel jelentkezett a szerdai műsorban.

A francia U23-as válogatottal olimpiai ezüstérmet szerző tréner Kylian Mbappé Milan elleni játékát vizsgálta egy rövid elemzés során. Az Arsenal és a Barcelona ikonja szerint a francia sztárnak időre van szüksége, viszont meg kell tanulnia kilencesként játszania.

„Mindig, vagyis a legtöbbször Bellingham indul be a védők mögé, nem Mbappé. Ez a kilences feladata lenne. Hiányzik a vágy és az akarat a játékából. Néha oké, hogy a „tízes” csinálja meg ezeket a befutásokat, de úgy nem lehet meccseket nyerni, ha ennyire az angolra alapszik minden” – mondta a francia szakértő.

Thierry Henry brilliantly breaks down a major issue Real Madrid have faced recently, how Kylian Mbappe needs to improve and why Carlo Ancelotti is the man who can fix things. pic.twitter.com/2sQAHYDttK

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 6, 2024