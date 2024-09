Az Arsenal is bejelentkezett a fél Európa által akart csodacsatárért

Ebben a szezonban minden sorozatot figyelembe véve, válogatott és klubszinten nyolc mérkőzés alatt 7 gól és 5 gólpassz Wirtz mérlege, ami félelmetes mutató.

Ezen a nyáron még a csapatnál tudta tartani Florian Wirtzet a Bayer Leverkusen, mondván, ha már bajnokságot nyertek a klub története során először, akkor hátha a BL-ben is valami nagyot alkothatnak. A 21 esztendős támadó pedig maradt, mint a gárda jelentős része, azonban a következő nyári átigazolási időszak, már lehet, másról fog szólni. Ugyanis a német csatárt szinte fél Európa szeretné a csapatában tudni, nem kisebb nagyágyúk, mint a Real Madrid, a Bayern München vagy most épp az Arsenal.

Christian Falk, német újságíró szerint Wirtzért nagyjából 150 millió eurót kér majd a Leverkusen, egyrészt mert 2027-ig szóló szerződése van, másrészt pedig mert generációjának egyik legtehetségesebb játékosa és a tehetségét már számtalanszor igazolta.

Szinte biztos, hogy Florian Wirtz távozni fog jövő nyáron, a legnagyobb kérdés, hogy hova és mekkora verseny zajlik majd érte. Az Arsenalt irányító Mikel Arteta amúgy is szeretne támadót igazolni majd és régóta nagy csodálója már a német csatárnak, kérdés, a londoni együttes kifizetne-e ennyi pénzt egyetlen játékosért.

