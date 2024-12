Az Arsenal fiatalja 13 éve fennálló klubcsúcsot döntött egy nagyszerű meccsen

Az Arsenal 3-0-ra győzött az AS Monaco ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája ligaszakaszának hatodik fordulójában. Mikel Arteta együttesében Bukayo Saka 2 góllal és 1 gólpasszal vette ki részét a fontos sikerből. Az angol válogatott támadó így 14 BL-meccs alatt 14 gólban vállalt már szerepet karrierje során. Azonban nemcsak róla szólt a mérkőzés, ugyanis a sok sérült védő miatt Myles Lewis-Skellynek szavazott bizalmat Arteta a védelem bal oldalán.

Egy rövid összefoglaló a meccséről:

A 18 esztendős angol bekk pályafutása során először lépett pályára a Bajnokok Ligájában, s így 2011 óta az Arsenal történetének legfiatalabb játékosa lett, aki játszott egy BL-találkozón. 13 évvel ezelőtt Alex Oxlade-Chamberlain állította fel ezt a klubrekordot. Lewis-Skellynek remek meccse volt, az első gólnál ő ugratta ki Gabriel Jesust, hogy aztán a brazil gólpasszt adjon Bukayo Sakának. A mérkőzést követően úgy nyilatkozott, hosszú utat tett meg, hogy eljusson idáig. Az akadémiai növendékről, aki 2015 óta az Arsenal kötelékében van, Mikel Arteta is elmondta a véleményét.

„Ő egy közülünk. 18 évesen debütálni a BL-ben…Ez valami fantasztikus lehet neki, igazán nagy pillanat volt ez számára. Fényes jövő előtt áll, ezt most is igazolta, jól mozgott a pályán, jól bánt a labdával és jól is helyezkedett” – fejtette ki véleményét a spanyol edző.

Myles Lewis-Skelly’s first half by numbers vs. Monaco: 38/40 passes completed

4 final third entries

3/5 duels won

2/2 take-ons completed

1 foul won

1 ball recovery Played a key role in the opening goal. 🔑#UCL pic.twitter.com/aqCjfe0dKV — Squawka Live (@Squawka_Live) December 11, 2024

Az Arsenal hat mérkőzést követően négy győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel áll a Bajnokok Ligájában. A legjobb 24 között végzés már garantált, de arra is jó esélyük van, hogy majd az első nyolcban végezzenek, hiszen jelenleg a képzeletbeli dobogó harmadik fokán foglalnak helyet.