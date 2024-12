Az angol válogatott helyett végül a bangladesit választotta és ezzel történelmet írt

Amikor az angol korosztályos válogatottban szerepelt, azt mondta, egy álma vált valóra. Most mégis nemzetet vált és bangladesi színekben folytatja tovább.

Hamza Dewan Choudhury 2015 óta a jelenleg angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Leicester City játékosa. Ámbár ebben a szezonban csupán 73 percnyi játékidőt kapott a Premier League-ben. A 27 esztendős játékos már a nyár óta „dolgozik” azon, hogy a bangladesi válogatott színeiben szerepelhessen. Tudniillik ugyan az angliai Loughborough-ban született, de az édesanyja a dél-ázsiai országból származik, így a gyökerei lehetővé teszik a nemzetváltást.

S mivel Choudhury még semmilyen ízben nem szerepelt a Háromoroszlánosok felnőtt válogatottjában, így a lehetőség adott volt számára. Noha az U21-es csapatban többször is pályára lépett, 2019-ben a korosztályos Eb-t is megjárta, s öt évvel ezelőtt úgy nyilatkozott, „egy álma vállt valóra, hogy képviselhette az angol válogatottat”. Viszont olyan kaliberű játékossá sosem tudott válni, hogy a neve számításba kerüljön a Háromoroszlánosok felnőtt együttesében. Így 2024 februárjában már felröppentek azok a pletykák, miszerint a bangladesi szövetség felkereste őt, hogy inkább szerepeljen náluk. Augusztusban meg is kapta útlevelét, szeptemberben pedig az FA engedélyezte neki a nemzetváltást.

Hamza has today changed his national allegiance to Bangladesh 🇧🇩 pic.twitter.com/tjGO7YYWQj — Leicester City (@LCFC) December 19, 2024

Így Hamza Choudhury mától bangladesinek mondhatja magát és készülhet a válogatottal 2026-os vb-selejtezőkre, ráadásul ezzel az ország történetének első Premier League-játékosa lett. A dél-ázsiai ország még sosem jutott ki egy világbajnokságra, s mivel a selejtezősorozatban eddig a hatból egyik meccsüket sem tudták megnyerni és 1-20-as gólkülönbséggel zártak, így már csak az Ázsia Kupán való jó szereplés kiharcolásával lehet esélyük.