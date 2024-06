Az angol szurkolók szerint ő a felelős a szlovák gólért!

Egészen a 95. percig Ivan Schranz gólja volt az egyetlen találata az Anglia – Szlovákia Európa-bajnoki nyolcaddöntőnek, amely remek összjátékot követően született a találkozó 25. percében.

Ugyanakkor az angol futballbarátok egyöntetű véleménye az volt, hogy ha nincs Kyle Walker, talán nincs ennyire egyszerű, sakk-matt passzjátéka sem a szlovákoknak. A képen is jól látszik, hogy Strelec éppen az angolok jobbhátvédjének teljesen pozíción kívülisége miatt választhatott egyszerű kiugratást, mindenféle bravúr nélkül, hogy aztán a jobb külsővel jöhessen a vezető, majdnem továbbjutást érő Schranz-gól. Arról nem is beszélve, hogy Hranec többször is csúnyán megforgatta őt a meccs elején.

Azonnal jöttek is a szurkolói vélemények a neten, ahol sok esetben előkerült a kettős mérce, miszerint Walker hibái fölött előzékenyebben huny szemet az angol stáb, mint teszi azt Trent Alexander-Arnold esetében:

„Ha Trent Alexander-Arnold hozott volna olyan 25 percet, mint Kyle Walker, felakasztanák és megnyúznák és felnégyelnék a Big Ben környékén valahol ma este!”



„Kyle Walker, mi a fenét csináltál?”



„Merre járt Walker a gól előtt? képzeljük el, ha ezt Trent csinálja…”



„Ezt azoknak mutatnám, akik szerint TAA nem tud jobbhátvédet játszani… Kyle Walker mellett a szlovák szélső Ronaldinhónak tűnik.”



„Mi a fészkes francot csinál Walker???”

A jelek szerint Kyle Walker megússza, hogy a keresztvizet végérvényesen is levegyék róla, de látva Southgate befolyásolhatóságát, ha elég hangosak lesznek a Wlaker-kritikusok, lehet, hogy csere lesz majd az angol válogatott védelmének jobb oldalán.



(Fotó: Fabian Strauch/picture alliance via Getty Images)