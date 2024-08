Az „amatőrnek tűnő” török, aki leiskolázta a mezőnyt

Yusuf Dikec az internet hőse lett. A török sportlövőt a 10 méteres légpisztolyos vegyes csapatverseny után kapta fel a közösségi média.

A török versenyző ugyanis „amatőrnek tűnt” a többiek mellett. Hiszen sem speciális szemüveget, sem védőruhát nem viselt. Valamint zsebre dugott kézzel állt oda lőni. De ezt annyira jól tette, hogy páros partnerével, Sevval Ilayda Tarhannal megszerezték a versenyszám ezüstérmét.

Dikec szokatlan versenyzési stílusával meglehetősen népes rajongótáborra tett szert.

Persze a török sportlövő már régi motoros, hiszen ez az ötödik olimpiája, már 2008-ban, Pekingben is ott volt. Párizsban szerezte azonban az első érmét.

Van viszont már két-két vb aranya és ezüstje illetve egy bronza.

Yusuf Dikec, 51 years old, won the silver medal in a very unique way 😎🥈 #Olympics #Paris2024 pic.twitter.com/Gma4Hnlx2m

— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) August 1, 2024