Az Alpine megerősítette új motorszállítóját a 2026-os szezontól

Az Alpine F1-es csapata megerősítette, hogy 2026-tól a Mercedes fogja ellátni az istállót erőforrásokkal egy több évre szóló megállapodás keretében.

Az Alpine, amely a Renault tulajdonában áll, az év elején döntött a motorsportprogram leállítása mellett. A francia gyártó hosszú ideje jelen volt a Forma-1-ben.

A Renault motor gyakran küzdött teljesítménybeli problémákkal a 2014-ben bevezetett szabályozási ciklusban. Több csapatot is ellátott, beleértve a Red Bullt és a McLarent.

Azonban 2021 óta kizárólag a gyári csapatot szolgálta ki, és az új, kicsivel több mint egy év múlva életbe lépő motorszabályok bevezetése előtt az Alpine úgy döntött, hogy megállapodást köt a Mercedesszel.

Ezentúl a német gyártó lesz az új erőforrás- és sebességváltó-szállítója, így a Renault motorok eltűnnek a rajtrácsról.

„Az Alpine és a Mercedes-AMG High Performance Powertrains, valamint a Mercedes-Benz Grand Prix megállapodást kötött az erőforrások és sebességváltók szállítására a 2026-os FIA Forma-1-es világbajnokság kezdetétől” – áll a csapat rövid közleményében.

„A több évre szóló megállapodás értelmében a Mercedes-Benz látja el az Alpine-t erőforrásokkal az új szabályozási korszak teljes időtartamára, 2026-tól legalább 2030-ig. Az erőforrás mellett az Alpine-t Mercedes sebességváltókkal is ellátják a 2026-os szezontól kezdődően.”

