Az Alpine már az idényzáró előtt azonnali hatállyal lecseréli Ocont

Már korábban bejelentették, hogy a 2025-ös F1-es szezontól Ocon többéves szerződést kötött a Haas csapatával, miután 2020 óta versenyzett az Alpine (korábban Renault) színeiben.

Esteban Ocon a Katari Nagydíj nyitókörében esett ki, miután ütközött Franco Colapintóval és Nico Hülkenberggel.

A PlanetF1.com értesülései szerint ez a hétvége volt Ocon utolsó szereplése az Alpine színeiben.

Az Alpine nem cáfolta a pletykákat, amikor a PlanetF1.com megkereste őket.

🚨: News emerging from Qatar via @thomasmaheronf1 that Esteban Ocon has likely finished his season early with Alpine ahead of his move to Haas next year.

Jack Doohan in line for an early debut.

— PlanetF1 (@Planet_F1) December 1, 2024