Az Alpine különleges festésben versenyez Belgiumban

Az Alpine egy különleges szuperhős témájú festéssel fog versenyezni a hétvégi Belga Nagydíjon Spa-Francorchamps-ban.

Az enstone-i székhelyű csapat már két különböző festést is használt már a 2024-es szezonban. A fő, túlnyomórészt kék színű festést a 24 versenyből 16-on használják.

Eközben van egy rózsaszín változatú alternatív festésük is, amely összesen nyolc alkalommal lesz használatban. Azt azonban nem tudni, hogy melyik változatnak kell lemondania az egyik alkalmáról.

A francia alakulat kezdetben a közösségi médiában mutogatott részleteket az új különleges festéséről, egy piros/narancs árnyalatú fotóval, amelyen Esteban Ocon 31-es és Pierre Gasly 10-es rajtszámát láthattuk.

Ocon képén három karmolás okozta csík is látható volt, ez pedig egy utalás volt Rozsomákra.

BWT Alpine F1 Team 🤝 Deadpool & Wolverine

Introducing our exclusive livery for the #BelgianGP pic.twitter.com/3GDJvrIPXT

— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) July 24, 2024