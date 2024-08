Az AI által generált videón látottakra tuti nem 0 pont járt volna az ausztrál bréktáncosnak

Az amúgy sem szokványos performanszt sikerült még jobban felturbóznia a mesterséges inteligenciának.

Mint arról a Sport365 is beszámolt, a breaktánc Párizsban debütált az olimpián, az ausztrál Rachael „RayGun” Gunn pedig rögtön központi figurája lett a „sportágnak” és a 33. nyári játékoknak egyaránt, azonban nem olyan okokból, amit előzetesen várt.

Gunn mindhárom csatájában pont nélkül zárt.

Már az eredeti produkció is meghökkentő volt a maga nemében, most azonban egy számítógépes program még tovább színesítette.

Az AI által generált videóban Gunn végtagjai furcsa pozíciókat öltenek. A sportoló egy gombaszerű alakká változik, amelynek kalapja gyorsan forog.

Nehéz elképzelni, úgyhogy inkább mutatjuk:

This AI generated version of Rachael „Raygun” Gunn’s Olympic performance in breakdance is …pic.twitter.com/9DT979SJnS

— Grummz (@Grummz) August 21, 2024