Az 57. percben 3-1-re égett, végül huszáros hajrával nyert a madridi együttes

Antoine Griezmann ebben a szezonban már 15 gólban vállalt szerepet, egészen pazar formában játszik a világbajnok francia támadó.

Az Atlético Madrid 4-3-ra győzött otthon a Sevilla ellen vasárnap a spanyol labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában. A hazai együttes gyorsan előnybe került, de az 57. percben már kétgólos hátrányban volt. Innen sikerült fordítania, többek között Antoine Griezmann duplázásának köszönhetően.

Jól kezdődött a mérkőzés Diego Simeone csapatának szempontjából, már a tizedik percben vezetést szereztek Rodrigo de Paul góljával. Két perccel később viszont egyenlített a vendéggárda, Lukebakio volt eredményes, majd a 32. percben Romero is betalált, így már 2-1-re a Sevilla vezetett. A második félidő elején is betalált az andalúz gárda, amire a 62. percben Griezmann révén jött a szépítés.

Antoine Griezmann has 15 G/A for Atleti this season.

