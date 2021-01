A szombaton sorra kerülő dzsiddai prológgal kezdődik a 2021-es esztendő Dakar-ralija, melynek során további 12 gyorsasági szakaszon, január 15-ig versenyeznek Szaúd-Arábiában több kategória képviselői a világ legnehezebbnek tartott tereprali-viadalán.

A mezőnyben lesznek magyarok is. Szalay Balázs és Bunkóczi László az Opel Dakar Team színeiben indul az autósok között egy Opel Grandland X-szel, míg a kamionosok rajtlistáján szerepel a Fazekas Károly, Horn Albert Péter, Csákány Péter trió is egy Scaniával. Darázsi Zsolt a Thierry Pacquelet, Geoffrey Thalgott francia navigátor-szerelő párossal kiegészülve indul a kamionosok viadalán egy MAN-nel.



A Dakar-rali hivatalos honlapja szerint az útvonal teljes egészében megújult a tavalyi versenyhez képest, a mezőnynek a prológgal együtt összesen 7658 kilométert kell megtennie, hogy aztán január 15-én célba érjen Dzsiddában.



A viadal egyetlen pihenőnapjára január 9-én kerül majd sor, a leghosszabb gyorsasági szakaszt pedig január 14-én, egy nappal a célba érkezés előtt rendezik, ennek során 511 kilométert kell majd megtenniük a résztvevőknek.



Az autósoknál rajthoz áll a címvédő Carlos Sainz, Lucas Cruz páros a gyári Mini csapat versenyautójával, de ott lesz a mezőnyben többek között a 13-szoros Dakar-győztes Stéphane Peterhansel (Mini), valamint a kilencszeres rali-világbajnok Sébastien Loeb (Mini) is. A motorosoknál szintén részt vesz a viadalon a címvédő Ricky Brabec, aki 2020 januárjában az első amerikai Dakar-győztes lett. A kétkerekűek mezőnyében a 2016-ban és 2019-ben is diadalmaskodó ausztrál Toby Price szintén indul.



A Dakar-ralit 1979-ben rendezték meg először, Párizs és a névadó szenegáli főváros között, utána viszont Európán és Afrikán kívül is több országban került rá sor, nem egyszer volt már Dél-Amerika a helyszín, a 2020-as viadalt pedig a mostani házigazda, Szaúd-Arábia bonyolította le.

Borítókép: Facebook/Opel Dakar Team