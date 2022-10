Velezdi Eszter továbbra is igyekszik a lehető legtöbb lábon állni: folytatta szereplését a HUMDA E-sport-bajnokságában, egy Mini Cooper volánjánál készül a Szlalom-ob következő fordulójára, miközben a rallyszezont sem zárta le, a novemberi Nyíregyháza Rallye-n és a Szilveszter Rallye-n egyaránt ott lenne a mezőnyben.

„Kifejezetten eseménydúsnak ígérkezik a versenynaptár az év végére is, igaz, még akad néhány nyitott kérdés" – felelte Velezdi Eszter a Platinum érdeklődésére, milyen tervei vannak még 2022 utolsó hónapjaira.

„Egyre több időt töltök a Miniben, legutóbb a Kakucsringen teszteltünk, félig már a Szlalom-ob novemberi fordulójára is készülve. Kakucs abból a szempontból is fontos helyszín, hogy valószínű a téli országos bajnokság programjában is szerepel majd, az eddigi tervek szerint pedig akkora lesz külön Mini-kategória is, ami jól illeszkedne a jövő évi terveinkhez.”

Az autósport világával tizenhárom évesen megismerkedett sportoló szerint szerencsésen alakult az idénye, hiszen ahogy közeledik a rallyszezon vége, úgy sűrűsödnek egyre inkább a szlalom-ob-val kapcsolatos teendői. Ez egyúttal ideális átmenetet jelent, másfelől pedig azt, hogy a rallyidény végeztével sem kell teljesen leállnia.

„A téli szlalomozás különösen izgalmasnak tűnik, eddig csak hátsókerék hajtású versenyautóval mentem télen, most először fogok elsőkerekessel. Kíváncsi leszek, milyen élmény lesz ez így, tényleg izgatottan várom! Ahogy az év utolsó raliversenyeit is. Még kétszer szeretnénk idén elindulni, az egyik a november közepi Nyíregyháza Rallye, a másik – biztosabb pontnak tűnő – pedig a két ünnep közti Szilveszter Rallye.”

Eszter az idény végén sem lehet híján az önbizalomnak, a napokban a HUMDA e-sport-bajnokságán, a Gran Turismo openben szerepelt remekül. A mintegy negyven fős mezőny egyetlen női indulójaként zárt a legjobb tízben.

„Jól jött ki, mert ugyanarra a suzukai pályára látogattunk a virtuális térben, ahol hétvégén a Formula–1-es mezőny is versenyzett a hétvégén, így az ember reggel még felkészülés gyanánt meg tudta nézni, hogy az F1-es pilóták milyen íveket használnak. Laikusként az emberek néha csak legyintenek, hogy ugyan, szimulátorozás, de rengeteget segítenek ezek a versenyek is, mind a pályatanulásban, mind a koncentrációnövelésben, és arról ne is beszéljünk, hogy fizikailag is komoly kihívás” – mesélte.

A versenyző arra is kitért, hogy lehet az, hogy a teljes mezőnyben ő volt az egyedüli női induló.

„Míg a valós pályákon egyre több a hölgy, akár a volánnál, akár navigátorként, addig ez a szimulátoros világ sokkal inkább a férfiakról szól. Szerintem a lányok eleve kevesebbet ülnek be a gép elé, a fiúknál valahogy kapósabb dolog. Ez látszik meg a bajnokság összetételében is” – fogalmazott Velezdi Eszter.

