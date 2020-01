Az autósok között a Stéphane Peterhansel, Paulo Fiuza francia, portugál páros nyerte a Szaúd-Arábiában zajló Dakar-rali kedden rendezett kilencedik szakaszát.

Peterhanselék a 415 kilométeres etapon - amelyből 410 kilométer volt a mért táv - 15 másodperccel autóztak gyorsabb időt, mint a Nasszer al-Attijah, Matthieu Baumel katari, francia duó.

Az összetettben éllovas spanyol Carlos Sainz 6:31 perces hátránnyal ötödik helyen ért célba, így összetettben 24 másodpercre csökkent az előnye. A tizenháromszoros bajnok Peterhansel hátránya - idei harmadik szakaszgyőzelme ellenére - még mindig 6:38 perc.



A motorosok között a chilei Pablo Quintanilla volt a leggyorsabb, az összetettben továbbra is az ezúttal negyedikként záró amerikai Ricky Brabec vezet.

Keeping up with @quintanilla102 as he ups the ante is not easy!



Luckily we have an amazing TV crew



Check this out #Dakar2020 pic.twitter.com/PC7rV4yslF