A francia Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger duó nyerte a pénteken zárult 43. Dakar-ralit, melynek utolsó gyorsasági szakaszán a tavaly győztes, négyszeres bajnok Carlos Sainz diadalmaskodott.

Az 55 éves Peterhanselnek ez a 14. sikere a világ legnehezebbnek tartott tereprali-versenyén, ezekből hatot motorkerékpárral aratott. Első alkalommal éppen 30 évvel ezelőtt, 1991-ben győzött a kétkerekűek versenyében.

A legutóbb 2017-ben győztes legendás francia versenyző az idei, szaúd-arábiai viadalon kiegyensúlyozott teljesítménnyel nyert, miközben legnagyobb riválisa, a háromszoros bajnok katari Nasszer al-Attijah saját bevallása szerint is leginkább azért csúszott le a végső diadal esélyéről, mert 16 alkalommal kapott defektet a 13 gyorsasági szakasz során.



Sainzék címvédőként már a verseny korai szakaszában nehéz helyzetbe kerültek, mivel a harmadik gyorsasági etapon navigációs hiba miatt jelentős időhátrányt szedtek össze.



Az autósok mezőnyében indult a Szalay Balázs, Bunkoczi László kettős is, de az Opel Dakar Team duójának féltávnál műszaki gondok miatt fel kellett adnia a versenyt.



A motorosoknál a 2018-ban második argentin Kevin Benavides pályafutása első győzelmét ünnepelheti, miután a zárószakaszon második lett márkatársa, a tavalyi bajnok amerikai Ricky Brabec mögött. Benavides a hajrában nagy tempót diktált, és miután megelőzte a brit Sam Sunderlandet, már csak arra kellett figyelnie, hogy Brabecet maga mögött tartsa az összetettben.



A Honda legutóbb 1987-ben aratott kettős győzelmet a Dakaron. Az összetett harmadik helyén Sunderland zárta a viadalt.



A kamionosoknál a Fazekas Károly, Horn Albert, Csákány Péter (Scania) trió hétfőn a kormányszervó hibája miatt nem tudta teljesíteni az akkori etapot, de vállalta a folytatást úgy, hogy az összetettben nem értékelik az eredményét. Ebben a kategóriában indult egy francia navigátor-szerelő párossal közösen Darázsi Zsolt is, de a Dakar honlapja szerint az ő eredményeik sem számítanak már bele az összetettbe.



A mezőny január 2. óta a prológot is beleértve 13 szakaszon összesen 7658 kilométert tett meg a dzsiddai befutóig.



A Dakar-ralit 1979-ben rendezték meg először, Párizs és a névadó szenegáli főváros között, utána viszont Európán és Afrikán kívül is több ország adott otthont a versenynek, többször volt már Dél-Amerika a helyszín, a tavalyi viadalt pedig a mostani házigazda, Szaúd-Arábia bonyolította le.

Eredmények:

12. szakasz, Dzsanbu-Dzsidda (452 km, ebből 225 km gyorsasági):

autósok:

1. Carlos Sainz, Lucas Cruz (spanyol, Mini) 2:17:33 óra

2. Nasszer al-Attijah, Mathieu Baumel (katari, francia, Toyota) 2:13 perc hátrány

3. Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger (francia, Mini) 2:53 p h.

az összetett végeredménye:

1. Peterhansel, Boulanger 44:27:11 óra

2. al-Attijah, Baumel 14:51 perc hátrány

3. Sainz, Cruz 1:01:57 óra h.

motorosok:

1. Ricky Brabec (amerikai, Honda) 2:17:02 óra

2. Kevin Benavides (argentin, Honda) 2:17 perc hátrány

3. Matthias Walkner (osztrák, KTM) 4:13 p h.

az összetett végeredménye:

1. Benavides 47:18:14 óra

2. Brabec 4:56 perc hátrány

3. Sam Sunderland (brit, KTM) 15:57 p h.

