Negyedszer nyerte meg a világ legnehezebbnek tartott tereprali-versenyét, a szaúd-arábiai Dakar-ralit a katari Nasszer al-Attijah az autósok mezőnyében, míg a motorosok között a brit Sam Sunderland diadalmaskodott.

A kéthetes viadal pénteki zárószakaszán Al-Attijah majdnem nyolc perccel volt lassabb a legjobb időt megfutó dél-afrikai Henk Lategannál, de több mint 30 perces összetettbeli előnyének birtokában így is gond nélkül győzött.



A 164 kilométeres záró gyorsaságin Lategan mögött a 14-szeres Dakar-győztes Stéphane Peterhansel volt a második, a szintén dél-afrikai Brian Baragwanath pedig a harmadik.



Al-Attijah összetettbeli egyetlen komoly riválisa, a kilencszeres ralivilágbajnok Sébastien Loeb negyedik lett, s bár faragott valamennyit a hátrányából a katarihoz képest, így is csaknem 28 perccel lassabban teljesítette a versenyt, mint a győztes.



A 2012-ben Londonban koronglövészetben olimpiai bronzérmes Al-Attijah 2011, 2015 és 2019 után nyert negyedszer.



A motorosoknál a csütörtökön az összetett élére ugró Sunderland csaknem hétperces előny birtokában vágott neki a zárószakasznak, melyen majdnem három és fél perccel volt lassabb, mint a legjobb időt motorozó Pablo Quintanilla. A chilei ezzel ugyan jelentős mértékben faragott az összetettbeli hátrányából, de így is több mint három perccel lassabb volt a teljes viadalt tekintve, mint Sunderland.

A brit versenyző 2017 után győzött újra a Dakaron a kétkerekűek mezőnyében. Az összetettben harmadikként az osztrák Matthias Walkner zárt.



A 44. Dakar-ralin a mezőny összesen 8000 kilométert tett meg a dzsiddai célba érésig, a gyorsasági szakaszok össztávja 4300 kilométer volt.

Eredmények:

12. szakasz, Bisha-Dzsidda, 680 km (gyorsasági 164 km):



autósok:

1. Henk Lategan, Brett Cummings (dél-afrikai, Toyota) 1:35:19 óra

2. Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger (francia, Audi) 49 másodperc hátrány

3. Brian Baragwanath, Leonard Cremer (dél-afrikai, Century Racing) 1:51 perc h.



az összetett végeredménye:

1. Nasszer al-Attijah, Matthieu Baumel (katari, andorrai, Toyota) 38:33:03 óra

2. Sébastien Loeb, Fabian Lurquin (francia, belga, Bahrain Raid Extreme) 27:46 perc hátrány

3. Jazid al-Radzshi, Michael Orr (szaúdi, brit, Toyota) 1:01:13 óra h.



motorosok:

1. Pablo Quintanilla (chilei, Honda) 1:40 óra

2. Toby Price (ausztrál, KTM) 18 másodperc hátrány

3. Jose Igancio Corneo (chilei, Honda) 29 mp h.



az összetett végeredménye:

1. Sam Sunderland (brit, KTM) 38:47:30 óra

2. Quintanilla 3:27 perc hátrány

3. Walkner 6:47 p h.

