A háromszoros győztes Nasszer al-Attijah volt a leggyorsabb az autósok mezőnyében a Szaúd-Arábiában zajló Dakar-rali csütörtöki, utolsó előtti versenynapján, melyen a másodikként célba ért 13-szoros bajnok Stéphane Peterhansel több mint 15 percet megőrzött az előnyéből az összetettben.

A mezőny a 11. szakaszon al-Ulából Janbuba ment, az 598 kilométeres útból 464 kilométer volt a mért etap.

A 14. Dakar-győzelmére hajtó Peterhansel a táv nagyobb részében a legjobb részidőket érte el, még a cél előtti utolsó ellenőrző ponton is a leggyorsabbként haladt át, al-Attijah azonban nagyot hajrázva végül csaknem két perccel jobb időt teljesített francia riválisánál. Az idei



Dakaron hatodik részsikerét elérő katari versenyzőnek azonban ez nem sok mindenre elég, az összetettben több mint 15 perccel marad el Peterhanseltől a pénteki zárószakasz előtt. Csütörtökön a címvédő és négyszeres győztes Carlos Sainz, Lucas Cruz spanyol duó végzett harmadikként, és így az összetettben is tartja a bronzérmes pozíciót.



A motorosoknál a brit Sam Sunderland napja volt a csütörtöki, az argentin Kevin Benavides viszont a harmadik helyezésével megtartotta összetettben a vezető pozíciót, előnye több mint négy perc Sunderlanddel szemben a zárónapot megelőzően. A címvédő amerikai Ricky Brabec 7 perc 13 másodperccel marad el Benavidestől, miután a csütörtöki napon csak hatodikként zárt.



A mezőny a prológot is beleértve 13 szakaszon összesen 7658 kilométert tesz meg a pénteki, dzsiddai befutóig.



A Dakar-ralit 1979-ben rendezték meg először, Párizs és a névadó szenegáli főváros között, utána viszont Európán és Afrikán kívül is több ország adott otthont a versenynek, többször volt már Dél-Amerika a helyszín, a tavalyi viadalt pedig a mostani házigazda, Szaúd-Arábia bonyolította le.

Eredmények, 11. szakasz, al-Ula - Janbu (598 km, ebből 464 km gyorsasági):



autósok:

1. Nasszer al-Attijah, Mathieu Baumel (katari, francia, Toyota) 4:34:24 óra

2. Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger (francia, Mini) 1:56 perc hátrány

3. Carlos Sainz, Lucas Cruz (spanyol, Mini) 2:26 p h.

az összetett állása:

1. Peterhansel, Boulanger 42:09:26 óra

2. al-Attijah, Baumel 15:05 perc hátrány

3. Sainz, Cruz 1:04:14 óra h.

motorosok:

1. Sam Sunderland (brit, KTM) 4:35:12 óra

2. Pablo Quintanilla (chilei, Husqvarna) 2:40 perc hátrány

3. Kevin Benavides (argentin, Honda) 6:24 p h.

az összetett állása:

1. Benavides 45:01:44 óra

2. Sunderland 4:12 perc hátrány

3. Ricky Brabec (amerikai, Honda) 7:13 p h.

Pénteken Janbuból Dzsiddába megy a mezőny, amelynek 452 kilométert kell megtennie az utolsó versenynapon, a mért szakasz 225 kilométer lesz.

