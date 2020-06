Az idei évhez hasonlóan jövőre is Szaúd-Arábiában rendezik meg a Dakar-ralit.

A szervezők csütörtökön jelentették be a 43. verseny útvonaltervét, melynek minden szakasza vadonatúj lesz a résztvevők számára. A világ leghíresebb tereprali-viadalára 2021. január 3. és 15. között kerül sor. A mezőny Dzsiddából rajtol el és a versengés ott is zárul majd 13 nappal és összesen 12 szakasszal később. Az egyetlen pihenőnapot Hailban tölti majd a "karaván".



A regisztrációs időszakot már hétfőn megnyitják, a versenyzőknek pedig kedden és szerdán tartanak bemutatót a 2021-es Dakarról.

A szervezők most azt is közölték, hogy igyekeznek biztonságosabbá tenni az eseményt, ezért úgy alkották meg a szabályokat, hogy lassítsák a járműveket. Lesznek lassú zónák, a motorosoknak kevesebb szett gumi használatára lesz lehetőségük. Az adott szakaszok útikönyveit pedig csak az etapok rajtja előtt kapják majd meg az indulók.



A Dakar-ralit 1979-ben rendezték meg először és egészen 2007-ig Afrikában zajlott a verseny érdemi része, a biztonsági helyzet romlása miatt aztán a 2008-as viadal elmaradt és 2009-től Dél-Amerikába költözött át a viadal, és 2019-ig ott is maradt. Idén viszont már Szaúd-Arábia adott otthont a legendás versenynek.

Borítókép: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images