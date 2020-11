Nem vonul vissza a mostani idény végén, és jövőre is a Toyotánál versenyez majd a rali-világbajnokság hatszoros győztese, a francia Sebastien Ogier.

A 36 éves versenyző most is harcban van a vb-győzelemért, de 14 pont a hátránya csapattársával, a walesi Elfyn Evansszal szemben. A koronavírus-járvány miatt lerövidített idényből egy futam van hátra, a decemberben sorra kerülő Monza-rali Olaszországban.



"Rövid szezonunk van kevés versennyel, de arra elegendő volt, hogy rájöjjek, élvezem a közös munkát a csapattal, és szeretem vezetni ezt az autót" - jelentette ki pénteken Ogier. Hozzátette, semmiképpen sem egy ilyen csonka idénnyel akarja lezárni ralis pályafutását.



"A terv az, hogy 2021-ben újra nekilendülünk, és harcba szállunk egy újabb vb-címért" - közölte a francia versenyző.



Ogier 2013 és 2016 között négyszer volt világbajnok a Volkswagennel, majd a Forddal 2017-ben és 2018-ban is a csúcsra ért. Eddig 48 világbajnoki futamon diadalmaskodott, és az előző év végén, a Citroentől szerződött a Toyotához.

Borítókép: Massimo Bettiol/Getty Images