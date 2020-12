Ifjabb Érdi Tibor szerint elsősorban a versenyautójának ismerete kellett ahhoz, hogy harmadszor is megnyerje a rali Európa-bajnokság ERC2-es kategóriáját.

A versenyző az M4 Sport Sporthíradó című műsorában kedden azt mondta, mivel ő maga készíti fel a Mitsubishi Lancer EVO X-et a futamokra, így minden apró részletét ismeri az autónak, ezért könnyebben írja meg az itinert is az egyes versenyeken.



"Ki tudom hozni belőle a 100 százalékot is, de a legtöbbször erre nincs szükség" - mondta Érdi, aki 2017 és 2018 után a múlt szombaton véget ért Kanári-szigeteki Eb-futamot megnyerve hódította el harmadszor a géposztály Európa-bajnoki címét.



A pilóta arról is beszélt, hogy az idei első, lettországi verseny után Kovács Szabolcs navigátor nem tudta vállalni a további szereplést, ezért 11 év után újra Csökő Zoltán diktálta neki az itinert.



"A navigátorokat külön értékelik, szerencsére Zolinak is elegendő volt három futam ahhoz, hogy Európa-bajnok legyen" - mondta Érdi.



A versenyző azt mondta, egyelőre nem látja tisztán, hogy a következő szezonra össze tudnak-e rakni egy olyan költségvetést, amely lehetővé teszi az eredményes szereplést az ERC1-es kategóriában, de megpróbálkoznak vele.



"Az első Eb-cím a legkedvesebb, egy évre rá megvédeni pedig szintén nagyon jó élmény, de ebben a mostani győzelemben nagyon motivált, hogy így én lettem a legsikeresebb magyar ralis az Európa-bajnokság történetében" - nyilatkozta Érdi.

Borítókép: Facebook/Érdi Tibor