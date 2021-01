Hatvannyolc éves korában elhunyt Hubert Auriol, a Dakar-rali háromszoros győztese, aki elsőként győzött autóval és motorkerékpárral is a világ legnehezebbnek tartott tereprali-viadalán.

Az elmúlt években szívproblémákkal küzdő francia ex-versenyzőt sajtóértesülések szerint koronavírus-fertőzéssel szállították kórházba, és ez játszott közre a halálában.

