Az autósoknál a francia Sébastien Loeb, a motorosoknál pedig a spanyol Joan Barreda Bort nyerte a második szakaszt a szaúd-arábiai Dakar-ralin.

A mezőnyre hétfőn 453 kilométer megtétele várt Hail és al-Artavija között, ebből 338 kilométert mértek.



A kilencszeres ralivilágbajnok Loeb 3:28 perccel volt gyorsabb a katari Nasszer al-Attijahnál, de összetettben így is mögötte maradt bő kilenc perccel. A harmadik legjobb idővel a spanyol Carlos Sainz teljesítette a gyorsaságit.



A look at that overtake from @sebastienloeb! It would prove decisive as he won the stage ahead of @AlAttiyahN!#Dakar2022 pic.twitter.com/bRMg14xlYv