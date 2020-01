Az eredetileg tervezett 14 helyett csak 13 versenyre kerül sor az idei rali világbajnoki (WRC) sorozatban, miután az áprilisra kiírt chilei futam szervezői visszaléptek az esemény megrendezésétől.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) hétfőn jelentette be, hogy a chilei verseny a helyi szervezők kérésének eleget téve elmarad, ennek eredményeként pedig az eredetileg május elejére tervezett argentin futamot egy héttel korábban rendezik meg.

Calendar changes confirmed - https://t.co/mc898xcvFd pic.twitter.com/5mkBqo1Tsp



Sajtóértesülések szerint politikai és társadalmi problémák állnak annak a hátterében, hogy Chile mégsem rendez rali-vb futamot.



A WRC idei szezonja a hétvégén kezdődik Monte-Carlóban.

Rallye Monte-Carlo 2020 starts this Thursday!



Watch ALL LIVE on WRC+ (23-26 January)#WRC #WRCLive #RallyeMonteCarlo pic.twitter.com/w4fYtMbUt5