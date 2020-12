Az Audi autógyár 2022-ben elektromos autóval áll rajthoz a Dakar-ralin.

A német márka - amelynek ez lesz az első szereplése a világ egyik legnehezebbnek tartott tereprali-viadalán - hétfőn jelentette be, hogy ezzel egyidejűleg, 2021 végén kiszáll a Formula E-sorozatból.



"Újabb lépést teszünk az elektromos meghajtású versenyautók piacán azzal, hogy elindulunk az autósport legextrémebb viadalán" - áll az autógyártó közleményében.

New challenges ahead: We will be entering the 2022 Dakar Rally with an innovative prototype.#AudiSport #PerformanceIsAnAttitude https://t.co/oBIGw83aMp