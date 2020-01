Az autósoknál a Carlos Sainz, Lucas Cruz spanyol duó nyerte meg a pénteken befejeződött, első alkalommal Szaúd-Arábiában rendezett Dakar-ralit, a motorosoknál pedig az amerikai Ricky Brabec győzött.

A kétszeres ralivilágbajnok Sainz pályafutása során harmadszor diadalmaskodott a Dakaron, melyet 2010-ben és 2018-ban is megnyert, a viadalt akkor Dél-Amerikában rendezték. Az 57 esztendős Sainz ezúttal Minivel győzött, korábban a Volkswagent és a Peugeot-t is sikerre vitte a világ leghíresebb tereprali-versenyén.

