A június közepére tervezett Kazah Nagydíj tartalékhelyszíneként a balatonfőkajári Balaton Park Circuit is szerepel.

A motogp.com-on olvasható hír szerint az előzetes versenynaptár rekordot jelentő, 22 futamot tartalmaz, az idény március 10-én Katarban kezdődik és november 17-én, Valenciában zárul.

Az Almati közelében található Sokol nemzetközi versenypálya jövőre debütálna a gyorsaságimotoros-vb programjában, de az erről szóló szerződést még nem írták alá és az aszfaltcsík homologizációja, azaz engedélyezése is hátra van még. Ha Kazahsztánban bármi miatt akadályokba ütközne a verseny megrendezése, akkor a most nyilvánosságra hozott tervezet szerint a balatonfőkajári pálya "ugrana be" a június 16-ra kiírt viadal helyszíneként.

A gyorsaságimotoros-vb, valamint a Superbike-vb hivatalos honlapja múlt hétfőn számolt be arról, hogy a jogtulajdonos Dorna Sports a Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt.-vel (HUMDA) közösen azon dolgozik, hogy a vb-sorozatok visszakerülhessenek Magyarországra. Mint írták, a Dorna és a HUMDA célja, hogy a Hungaroring, valamint az újonnan megépített Balaton Park Circuit elnyerje a szükséges engedélyeket, azaz a homologizációt, melynek nyomán a Superbike-vb és a MotoGP is visszatérhet majd Magyarországra.

A 2024-es évben a gyorsaságimotoros-vb fennállásának 75. évfordulóját ünneplik majd, és ettől az esztendőtől kezdi meg a versenysorozat az átállást abba az irányba, hogy 100 százalékban fenntartható üzemanyaggal hajtsák a versenygépeket. Ez azt jelenti, hogy 2024-ben az üzemanyag összetételében legalább 40 százalékban kell lennie a nem fosszilis összetevőknek, amelyek a tervek szerint 2027-ben már 100 százalékát teszik majd ki a hajtóanyagnak.

A tervezett versenynaptárban szerepelnek a jól megszokott, tradicionális helyszínek, mint Jerez, Le Mans, Barcelona, Mugello, Assen, Spielberg és Misano. Új helyszín Kazahsztán lehet.

A gyorsaságimotoros-vb tervezett 2024-es naptára:

március 10.: Katari Nagydíj, Doha

március 24.: Portugál Nagydíj, Algarve

április 7.: Argentin Nagydíj, Termas de Rio Hondo

április 14.: Egyesült Államok Nagydíja, Austin

április 28.: Spanyol Nagydíj, Jerez

május 12.: Francia Nagydíj, Le Mans

május 26.: Katalán Nagydíj, Barcelona

június 2.: Olasz Nagydíj, Mugello

június 16.: Kazah Nagydíj, Almati - tartalékhelyszín: Magyar Nagydíj, Balatonfőkajár (Balaton Park Circuit)

június 30.: Holland Nagydíj, Assen

július 7.: Német Nagydíj, Hohenstein-Ernstthal

augusztus 4.: Brit Nagydíj, Silverstone

augusztus 18.: Osztrák Nagydíj, Spielberg

szeptember 1.: Aragóniai Nagydíj, Alcaniz

szeptember 8.: San Marinó-i Nagydíj, Misano

szeptember 22.: Indiai Nagydíj, Újdelhi

szeptember 29.: Indonéz Nagydíj, Lombok-sziget

október 6.: Japán Nagydíj, Motegi

október 20.: Ausztrál Nagydíj, Phillip Island

október 27.: Thaiföldi Nagydíj, Buriram

november 3.: Malajziai Nagydíj, Sepang

november 17.: Valenciai Nagydíj, Valencia

Borítókép: Vasvári Tamás/MTI