A 22 éves versenyző menedzsmentjének, a H-Moto Teamnek a keddi közleménye szerint Kovács a francia Enzo Boulom, valamint a horvát Martin Vugrinec csapattársaként a tavalyihoz hasonlóan ezúttal is hatodikként ért célba a Superbike géposztályban, míg abszolútban a 47 csapatot felvonultató mezőny nyolcadik helyén zárt. Ezzel az idei világbajnokságot is a nyolcadik pozícióban fejezte be a Maco Racing.

A csapat a beszámoló szerint a 22. helyről rajtolt a Le Castellet-ben található versenypályán, melyen végül 24 óra alatt 693 kört teljesítettek, és feljöttek az első tíz közé.

Kovács azt mondta, csalódottak voltak a 22. rajthely miatt, mert korábban Le Mans-ban és Spa-Francorchamps-ban is jobb volt a tempójuk egy körön, mint a most, ráadásul motorerő szempontjából is volt lemaradásuk.

"A rajt előtt úgy két órával leszakadt az ég, és a start idején is alig volt száraz folt a pályán, Enzo ennek ellenére bevállalta a slick gumikat, ami kifizetődőnek bizonyult, hiszen az első váltásnál már tíz hellyel előrébb voltunk. Sikerült jó tempót mennünk, most semmi technikai gond nem jött közbe, és a boxban a váltásoknál sem töltöttünk el felesleges időt" - nyilatkozta a motoros, aki szerint "ez volt a maximum", amit ki lehetett hozniuk ebből a versenyből. Kovács úgy vélte, az évközi gondjaikat is figyelembe véve "tisztességes eredmény" az összetett nyolcadik hely a vb-pontversenyben.

"Büszke vagyok arra, hogy egy magyar versenyző a legjobbak közé tartozik ebben a világbajnoki szériában, mert itt mindenkinek nagy mértékben ki kell tolnia a fizikai határait, és csak igen kevesen képesek arra, hogy konstans teljesítményt nyújtsanak az egész verseny alatt" - idézte a közlemény Kelemen Krisztiánt, a H-Moto Team tulajdonosát, aki kiemelte, segítőként is fárasztó végigcsinálni egy 24 órás viadalt, nemhogy versenyzőként.

Kovács Bálint a hétvégén a német bajnokság (IDM) szezonzáró futamán áll rajthoz Hockenheimben.

Borítókép: Kovács Bálint Rider/Facebook